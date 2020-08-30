الليلة.. عزة دياب تقرأ فصلًا من روايتها «لقاء» ببرنامج «اقرأ معانا»

تحل الكاتبة الروائية عزة دياب٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث «أونلاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، حيث تقرأ فصلًا من روايتها «لقاء»، والصادرة عن دار الكتب خان.ويأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، تحت عنوان «الثقافة بين إيديك»، وضمن برنامج «اقرأ معانا» الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي.ومن أجواء الرواية نقرأ: «الذاكرة بحضورها الطاغي على الحاضر الذي لا يمكن الإمساك به البتة، ماذا يجب أن يفكر فيه الإنسان الحديث؟ الثروة أم الاستدانة، أم الثورة؟ كولاج الحياة النابضة بتفاصيل كل شئ، من الجيران للمدرسة والذكريات، من ينجح فى محاربة الحنين؟.يشار إلي أن «دياب» سبق وصدر لها: «الأجنحة الورقية» قصص فى 2008، «وردة النيل» رواية فى 2011، و«مجنون الحى» قصص فى 2015، ورواية «روزيتا» 2016.