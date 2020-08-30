نجوم «مسرح مصر» يحضرون زفاف شقيق مصطفى بسيط على شقيقة «خاطر» (صور)

شارك عدد كبير من نجوم مسرح مصر في الاحتفال بزفاف "أحمد" شقيق مصطفى بسيط والعروس "إسراء" شقيقة مصطفى خاطر وذلك بحديقة أحد فنادق مدينة ٦ أكتوبر.كان ضمن الحضور من نجوم مسرح مصر كل من كريم عفيفى وأوس أوس ومحمد عبد الرحمن ووائل عوني وسارة درزي وعمر مصطفى متولي، بالإضافة إلى الأهل والأصدقاء المقربين الذين شاركوا العروسين وصلات الغناء والرقص وسط أجواء مليئة بالبهجة والرومانسية.يذكر أن مصطفى بسيط ومصطفي خاطر هما نجوم "مسرح مصر" من مدرسة الفنان أشرف عبدالباقي التي أسسها مؤخرا وحققت نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة ليصبحوا ضمن النجوم الكبار في الوسط الفني.