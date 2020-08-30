طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا بالدور الثانى.. اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، اليوم الأحد.كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.