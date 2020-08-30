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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إدارة ترامب تعلق الإفادات المقدمة للكونجرس عن تأمين الانتخابات بسبب «تسريبات»

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:10 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال مسؤولون أمريكيون، إن المخابرات الوطنية أخطرت أعضاء بالكونجرس بأنها ستعلق إلى حد كبير تقديم إفادات عن أمن الانتخابات، وذلك في مؤشر على عدم ثقة المخابرات في حفاظ المشرعين على سرية المعلومات.

وأخطر جون راتكليف، المدير الجديد للمخابرات الوطنية بإدارة الرئيس دونالد ترامب، لجنتي المخابرات بمجلسي النواب والشيوخ بأن مكتبه سيرسل تقارير مكتوبة بدلًا من الإفادات، مما يقلل فرص حصول النواب على المزيد من التفاصيل، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

وقال مسؤول بمكتب راتكليف طلب عدم نشر اسمه إن المكتب «يشعر بقلق إزاء الكشف عن معلومات حساسة دون تصريح في إفادات جرت في الآونة الأخيرة».

ولاقت الخطوة ردًا لاذعًا من الديمقراطيين بمجلس النواب الذين سلطوا الضوء على مساع أجنبية للتأثير على الانتخابات الرئاسية في 2016، وهذا العام أيضًا.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، وآدم شيف رئيس لجنة المخابرات بالمجلس، في بيان: «هذا تخل صادم من جانب المخابرات الوطنية عن مسؤوليتها القانونية بإطلاع الكونجرس على الأحداث أولًا بأول، وخيانة لحق الناس في معرفة إلى أي مدى تحاول قوى أجنبية تخريب ديمقراطيتنا».

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