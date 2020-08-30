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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موراى مستعد لقضاء وقت لطيف فى أمريكا المفتوحة مرة أخرى

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:07 ص
آندي موراي
آندي موراي
وكالات
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يكافح آندي موراي لاستعادة لياقته وأبدى استعداده لمحو ذكريات مشاركته الأخيرة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس عندما تسببت آلام الفخذ في خروجه من الدور الثاني عام 2018.

وغاب اللاعب البريطاني البالغ من العمر 33 عاما، والذي توج بطلا في فلاشينج ميدوز عام 2012، مرتين عن البطولة في آخر ثلاث سنوات في ظل معاناته مع إصابة هددت مشواره في التنس.

وخلال هذه الفترة، خضع موراي لجراحتين من بينهما جراحة في الفخذ في يناير كانون الثاني 2019 أتاحت له فرصة إحياء مسيرته في اللعبة.

وقال موراي الذي هزم ألكسندر زفيريف في بطولة سينسناتي الأسبوع الماضي ليحقق انتصاره الأول منذ 2017 على لاعب ضمن قائمة الأوائل العشرة عالميا "آخر مرة جئت إلى هنا لعبت مباراتين جيدتين، لكن الأمر لم يكن ممتعا لأن آلام الفخذ كانت مبرحة.

وتابع "الآن، مثل المباريات التي لعبتها الأسبوع الماضي، أشعر بأنني في حالة جيدة وأنا في الملعب من الناحية البدنية".

وأضاف "رغم أن المباريات ما زالت صعبة ومثيرة للتوتر، فإنها ما زالت أيضًا ممتعة لأن جسدي في حالة جيدة. أتمنى أن يستمر الوضع على هذا الحال الأسبوع المقبل".

ويلتقي موراي، الذي كان ظهوره الأخير في إحدى البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة 2019، مع الياباني يوشيهيتو نيشيوكا في الدور الأول بأمريكا المفتوحة التي تقام بدون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال اللاعب البريطاني الحاصل على ثلاثة ألقاب كبرى "سيكون من الغريب اللعب في هذا الاستاد الضخم في عدم وجود أي شخص بالمدرجات".

وأضاف "لكني أتطلع فقط للمشاركة في بطولة كبرى مرة أخرى".

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