بالمشقة والاجتهاد.. «صندوق الفريسكا» يجعل من «إبراهيم» طبيبًا

إبراهيم: الفضل يعود للمراجعات «أونلاين»



«قفلت التليفون من كتر الاتصالات»



إبراهيم: مستمر فى بيع الفريسكا ولو أصبحت طبيبًا



منذ نعومة أظافره كان لديه إصرار وعزيمة لمساعدة والده والوقوف بجانبه في العمل والتجول معه على شواطئ الساحل لبيع الفريسكا، ولكنه في نفس التوقيت كان لديه حلم يسعى لتحقيقه وهو أن يصبح طبيبًا بشريًا متخصصًا في الجراحة، ولم يهدأ له بال حتى حقق حلمه وحصل على مقعد ضمن المتفوقين بشهادة الثانوية العامة، ليرسم أمامه طريقًا آخر مليئًا بالتحديات.في أحد شوارع منطقة الساعة بحى المنتزه شرق الإسكندرية، التقت "الدستور" بالطالب إبراهيم عبد الناصر راضي، صاحب الـ19عامًا، "بائع الفريسكا" الذي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره رواد المواقع مثالًا بارزًا للكفاح والاجتهاد.يقول "إبراهيم"، بائع الفريسكا بالساحل، إنه ضمن طلاب الثانوية العامة المتفوقين لهذا العام، حيث حقق مجموع 99.6% في إتمام المرحلة الثانوية، متابعًا: ''الفضل ده من عند ربنا وربنا عاملني بكرمه مش بمجهودي فقط''.وأضاف أن أبرز صفاته التي ساعدته في تحقيق هدفه انتظامه، لأنه يحدد وقتًا معينًا لاستذكار دروسه كان يتراوح بين الـ6 ساعات يوميًا، ويحرص على مراجعتها من خلال المراجعات المتوفرة على الإنترنت "أونلاين"، كما سانده أهله بشكل كبير في تهيئة الجو للاستذكار حتى يتمكن من الوصول للهدف الذي يسعى له.وأوضح أنه منذ صغره وأثناء دراسته بالصف الرابع الابتدائي كان يساند والده، ويعمل معه طوال تلك السنوات في بيع الفريسكا خلال أيام الإجازات بشاطئ الساحل، مشيرًا إلى أن هذا العمل ليس ترفيهًا بل يجعله يعاني من تعب بدني إثر المشقة التي يمر بها يوميًا، إلا أنه حريص على عدم ترك والده يعمل بمفرده ومساندته، كما يعمل معه شقيقه الأصغر الذي يدرس بالمرحلة الابتدائية.واستكمل حديثه عن الفيديو الذي تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم تصويره خلال فترة عمله وأثناء دردشة دارت بينه وبين طبيب يدعى "حاتم"، حيث تناول الحوار بينهما عن تفوقه الدراسي وطموحه بالالتحاق بكلية الطب البشري، قائلًا: "مرة واحده لقيته ماسك التليفون وبيصور اتفاجئت بالتصوير''، مشيرًا إلى أنه بعد حواره بالفيديو ونشر الفيديو على العديد من الصفحات بجميع مواقع التواصل الاجتماعي، تفاجأ بعدد كبير من الأشخاص ووسائل الإعلام المختلفة تتواصل معه، "قفلت التليفون من كتر الاتصالات"، حسب قوله.وبخصوص تواصل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي معه، أشار بائع الفريسكا، إلى أنه لم يتمالك نفسه من الفرحة عندما وردته هذه المكالمة على هاتفه المحمول، كما أنها كانت مكالمة تحمل الأخبار السارة، حيث أخبره وزير التعليم العالي، أنه تم إعطاؤه منحة دراسية مجانية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، قائلًا: "الوزير كلمني وباركلي ما شاء الله عليه''، لافتًا إلى أنه تواصل معه آخرون أيضًا لعرض منح دراسية أخرى أبرزهم البنك الأهلي ولكنه ليس على دراية بكل من تواصل معه.واختتم حديثه لـ"الدستور"، أنه سوف يجتهد ويعمل على نفسه جيدًا حتى يصل الطموح الذي سعى من أجله طوال هذه السنوات ويصبح طبيبًا متخصصًا في الجراحة، قائلًا: "حتى لو طلعت دكتور بردو هساعد والدي هفضل معه دايمًا وهسانده دايمًا وحتى لو طلعت دكتور وبقى عندي شغل أنا هفضل معاه''.وقدم بائع الفريسكا شكره لوزير التعليم العالي على تواصله معه وتوفير هذه المنحة له التي جعلته في غاية الفرحة هو وأسرته، بالإضافة إلى تقديم الشكر إلى مدير مدرسته حسن عوضين، والإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، قائلًا: "أكيد مكنتش هيجيب مجموع كويس لو مفيش مجهود تم بذله من الناس دي".ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة ستقدم كل الدعم للطالب إبراهيم صابر، لأنه يستحق كل الدعم لأنه طالب محترم ولديه حلم يريد أن يحققه.وذكر هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، تواصل مع الشاب إبراهيم، مضيفا أن وزير التعليم العالى، وافق على منحة كاملة للشاب الذى اختار كلية طب جامعة الإسكندرية.وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، "فيديو" لشاب بائع فريسكا على شاطئ البحر بالساحل، حاصل على مجموع 99.6 %، حيث تحدث مع أحد رواد أحد الشاطئ، معرفًا نفسه قائلًا: "اسمي إبراهيم عبد الناصر، ومن المقرر أن التحق بكلية طب بشرى العام الحالي، بعد أن حصلت على مجموع 99.6 % بالثانوية العامة من مدرسة 25 يناير بمحافظة الإسكندرية، وأعمل مع والدي أنا وأخي الصغير في بيع الفريسكا".وحاز الفيديو على إعجاب رواد التواصل الاجتماعي، حيث انتشر بسرعة كبيرة على جميع المواقع مع الإشادة بالشاب لحرصه على عمله ومساعدة والده وتحقيق حلمه وهدفه العلمي.