وفيات كورونا بالبرازيل تتجاوز الـ 120 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 758 حالة وفاة و41350 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وسجلت البرازيل، حتى الآن، 120262 حالة وفاة وثلاثة ملايين و846153 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.وتعد البرازيل أكثر الدول تضررًا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات، ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.