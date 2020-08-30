الكويت: أحد النائبين المتهمين فى قضية النائب البنغالى أنجز 400 معاملة بالرشوة

كشفت النيابة العامة الكويتية أن، النائب سعدون حماد الذي تم استجوابه في قضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام المتهم بغسيل الأموال والرشوة، أنجز 400 معاملة بالرشوة.ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر مطلع قوله إن التحقيقات مع النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد استمرت 6 ساعات متواصلة يوم الجمعة، حيث تم استجوابهما عن علاقتهما بالنائب البنغالي وعن التحريات التي أكدت تلقيهما أموالا منه مقابل تخليص معاملات.وواجهت النيابة العامة النائبين بما جاءت به التحريات من أن أحدهما تسلم نقدًا 50 ألف دينار، وقام الآخر بتخليص 400 معاملة بمقابل 370 ألف دينار، إلا أنهما رفضا التهم الموجهة إليهما وتم إخلاء سبيل النائبين بكفالة 10 آلاف دينار لكل منهما.وأضاف المصدر: "خلال الأيام الماضية تم استدعاء النائب البنغالي واستجوابه مجددًا عن نائب سابق ورجل أعمال وعلاقته بهما، وهما اللذان تقرر إطلاق سراحهما سابقا، مما يدل على أن التحقيقات متواصلة لآخر لحظة ولكشف جميع المتعاونين مع النائب البنغالي".يذكر أن، الأمن الكويتي اعتقل النائب البنغالي في يونيو الماضي، وأسندت النيابة العامة 3 تهم إليه، هي "الاتجار بالبشر والإقامات، وغسل الأموال، والرشاوى"، ضمن قضية فساد مدوية تورط فيها ضباط وشخصيات بارزة في الكويت.