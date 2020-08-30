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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: إعلان حالة الطوارئ فى كسلا لمدة 3 أشهر

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:39 ص
الأمن السوداني
الأمن السوداني
أ ش أ
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أعلنت حكومة ولاية كسلا (شرق السودان)، حالة الطوارئ العامة في الولاية، اعتبارًا من اليوم الأحد، ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

وزار وفد حكومي رفيع المستوى، كسلا - بتكليف من رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك - للوقوف على الأوضاع الأمنية في المدينة وتعزيزها ودفع الجهود الرامية لوضع حد لأعمال العنف والاشتباكات، التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين، بين مؤيدي ورافضي تعيين صالح عمار واليا للولاية، ونتج عنها سقوط ضحايا وخسائر في الممتلكات.

وخول أمر الطوارئ للسلطات المختصة في كسلا، حظر دخول الأشخاص ووسائل النقل، طوال مدة الطوارئ، ودخول أي مباني أو تفتشيها وتفتيش الأشخاص الذين يشتبه في حملهم لأي سلاح ناري أو أبيض ومصادرته، وفق القانون، بجانب الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء المخالفة، لأي قانون.

كما منح أمر الطوارئ السلطات المختصة حظر وتنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال، بجانب اعتقال الأشخاص الذين يشتبه فى اشتراكهم في أي جريمة مخالفة للقانون، أو تهدد الأمن والسلم الاجتماعي بالولاية، والحجز والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الأرض أو العقار أو الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصالات.

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