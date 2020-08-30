ترامب يتفقد لويزيانا بعد إعصار «لورا»

تفقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناطق متضررة من إعصار «لورا» في مدينة ليك تشارلز بولاية لويزيانا، حيث اطلع على سير عمليات الطوارئ وجهود الإغاثة.وقال ترامب خلال اجتماع حضره حاكم لويزيانا جون بيل إدواردز، وأعضاء في الكونجرس ومسؤولون من الوكالات الاتحادية: «هناك شيء واحد أعرفه عن هذه الولاية، أنها تعيد البناء بسرعة»، وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».وضرب الإعصار «لويزيانا» في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس مصحوبًا برياح بلغت سرعتها 150 ميلًا في الساعة، وألحق أضرارًا بعدد من المباني، وأسقط الأشجار، وقطع الكهرباء عن ما يزيد على 650 ألفًا من قاطني لويزيانا وتكساس.وتسبب «لورا» في مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا، بعضهم بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون من التشغيل غير الآمن لوسائل التدفئة.وقال ترامب للمسؤولين، في إشارة إلى عدد الوفيات، «إنه رقم كبير، لكن كنتم تعتقدون أنه يمكن أن يكون أسوأ بكثير».ووقع ترامب يوم الجمعة قرارًا يعلن ولاية لويزيانا منطقة كوارث، ما يتيح لها الحصول على مساعدات اتحادية.