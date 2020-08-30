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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«انتكاسة جديدة».. كورونا يحظر الحفلات فى الأماكن المغلقة بإسطنبول

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:46 ص
كورونا في إسطنبول
كورونا في إسطنبول
وكالات
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أعلنت السلطات التركية حظر المناسبات في الأماكن المغلقة بمدينة إسطنبول، بالتزامن مع انتكاسة جديدة وارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا إلى أعلى مستوى في البلاد خلال أكثر من شهرين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال مكتب محافظ إسطنبول إنه سيتم حظر حفلات الزفاف والخطوبة وغيرها في الأماكن المغلقة اعتبارًا من يوم الإثنين، مضيفا أنه سيتم منع الأطفال وكبار السن فوق 60 سنة من حضور المناسبات التي سيسمح بها في الأماكن المفتوحة.

وفرضت السلطات هذه القيود الجديدة قبل ساعات من إعلان وزير الصحة فخر الدين قوجة تسجيل 1549 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أعلى حصيلة يومية منذ منتصف يونيو، حيث قال الوزير إن 39 شخصًا توفوا بالفيروس وهو أعلى رقم منذ منتصف مايو.

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