أوباما وزوجته ينعيان الممثل تشادويك

نعى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل، الممثل تشادويك بوسمان بطل فيلم "«بلاد بانثر»، الذي توفي اليوم السبت بعد صراع مع سرطان القولون.وقال أوباما في كلمات مؤثرة عنه: «لقد قدم تشادويك بوسمان إلى البيت الأبيض للعمل مع الأطفال وقت ما كان يجسد دور لاعب البيسبول الراحل جاكي روبنسون»، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».وأضاف: «يمكنكم القول على الفور أن تشادويك كان مباركًا، إذ أن تكون شابًا وموهوبًا وأسود البشرة، وأن تستخدم هذه القوة لمنح الأطفال أبطالًا يتطلعون إليهم، وأن تفعل كل ذلك أثناء شعورك بالألم، يا لها من استفادة لتشادويك بحياته».بدورها قالت ميشيل أوباما: «فقط تشادويك بوسمان قادر على أن يجسد جاكي روبنسون وثورجود مارشال و"تشالا" من فيلم "بلاك بانثر"، كما أنه يعرف معنى المثابرة واستدعاء القوة الحقيقية، وهو ينتمي إليهم هناك كبطل، وللأطفال ذوي البشرة السوداء ولجميع أطفالنا، ليس هناك هدية أفضل منه لكي نقدمها لعالمنا».