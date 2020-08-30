الهلال يتوج بلقب الدورى السعودى للمرة 16 فى تاريخه

توج فريق الهلال بلقب الدوري السعودي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه الحزم بنتيجة «4-1»، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.سجل رباعية الهلال، سالم الدوسري في الدقيقة 8، وبافيتيمبي جوميز ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 40 و53 و56، فيما سجل عبد الرحمن اليامي هدف الحزم الوحيد في الدقيقة 3.وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الـ 16 في تاريخه، وذلك قبل جولتين من انتهاء المسابقة.ورفع الهلال رصيده إلى 66 نقطة في صدارة جدول الدوري، وبفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر، فيما توقف رصيد الحزم عند 27 نقطة في المركز قبل الأخير.