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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«جوجل» تضيف ميزة لتسهيل التبرعات المباشرة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:10 ص
جوجل
جوجل
أ ش أ
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أضافت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، ميزة جديدة لمساعدها الرقمي "جوجل أسيستانت" تسهل التبرع بالمال لمنظمات إنسانية وغير ربحية مهمة.

وقالت الشركة إنها لن تأخذ جزءًا من التبرعات المقدمة من خلال المساعد الرقمي "أسيستانت"، حيث تم تمرير 100 في المائة من جميع التبرعات مباشرة إلى المنظمات الإنسانية وغير الربحية، مشيرة إلى أنها تخطط أيضًا لتوسيع ميزة التبرع لدعم المزيد من المنظمات في الأسابيع المقبلة.

وعلى صعيد آخر، كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عن أن تطبيق الدردشة المرئية "ديو" سيصل قريبا إلى منصة "أندرويد تي في".

وقالت الشركة إن منصة "ديو" ستكون في صورة تطبيق أصلي يسمح للمستخدمين ببدء اتصالات فيديو من داخل شاشات تليفزيوناتهم، منوهة بأنها ستطلق نسخة تمهيدية من تطبيق المنصة خلال الأسابيع المقبلة.

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