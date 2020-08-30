«مايكروسوفت» تضيف ميزة «تحويل الصوت إلى نص» لباقتها المكتبية

تعتزم شركة مايكروسوفت الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، إضافة ميزة جديدة تدعى «ترانسكرايب» لتحويل الصوت إلى نص على نسخة باقتها المكتبية عبر الإنترنت.وتوفر الميزة الجديدة، التي ستضيفها الشركة إلى نسخة الويب من تطبيق الكتابة «ورد» ضمن باقة «مايكروسوفت 365» المكتبية السحابية، طريقة سهلة لتحويل الصوت إلى نص تلقائيًا.وتدعم الملفات الصوتية القائمة، أو حتى القدرة على تسجيل المحادثات مباشرة داخل نسخة الويب من تطبيق الكتابة «ورد» وتحويلها إلى نص تلقائيًا.