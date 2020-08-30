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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدورى

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:11 ص
كرة القدم
كرة القدم
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الأحد، التي تقام ضمن الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

فبالنسبة لمباراة (وادي دجلة وإف.سي.مصر) سيديرها: محمود ناجي ويعاونه ممدوح مصطفى وأحمد بكر ومعهم عمرو عبد الفتاح حكمًا رابعا، ومحمد أبو خاطر حكم فيديو وحسني سلطان حكم فيديو مساعد.

أما مباراة (الجونة والمقاولون العرب) سيديرها: سعيد حمزة ويعاونه مصطفى عطية وأحمد الكيال ومعهم هشام أشرف حكمًا رابعًا، وعمرو الشناوي حكم فيديو وأحمد حامد فهيم حكم فيديو مساعد.

بينما يدير مباراة (سموحة وطنطا): محمد معروف ويعاونه أحمد عطية ومحمد عزازي ومعهم أحمد حسونة حكمًَا رابعًا وحسام عزب حكم فيديو ومحمد القلاوي حكم فيديو مساعد.

وعن لقاء (الزمالك وإنبي) سيديره: محمود عاشور ويعاونه تحسين السادات وهاني عبد الفتاح ومعهم صبري إبراهيم حكمًا رابعًا ومحمد سلامة حكم فيديو ومبروك نبيل حكم فيديو مساعد.

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