بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدورى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الأحد، التي تقام ضمن الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.فبالنسبة لمباراة (وادي دجلة وإف.سي.مصر) سيديرها: محمود ناجي ويعاونه ممدوح مصطفى وأحمد بكر ومعهم عمرو عبد الفتاح حكمًا رابعا، ومحمد أبو خاطر حكم فيديو وحسني سلطان حكم فيديو مساعد.أما مباراة (الجونة والمقاولون العرب) سيديرها: سعيد حمزة ويعاونه مصطفى عطية وأحمد الكيال ومعهم هشام أشرف حكمًا رابعًا، وعمرو الشناوي حكم فيديو وأحمد حامد فهيم حكم فيديو مساعد.بينما يدير مباراة (سموحة وطنطا): محمد معروف ويعاونه أحمد عطية ومحمد عزازي ومعهم أحمد حسونة حكمًَا رابعًا وحسام عزب حكم فيديو ومحمد القلاوي حكم فيديو مساعد.وعن لقاء (الزمالك وإنبي) سيديره: محمود عاشور ويعاونه تحسين السادات وهاني عبد الفتاح ومعهم صبري إبراهيم حكمًا رابعًا ومحمد سلامة حكم فيديو ومبروك نبيل حكم فيديو مساعد.