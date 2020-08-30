تفجير يستهدف رتلًا لوجستيًا للتحالف الدولى بالعراق

أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية بأن تفجيرًا استهدف رتلًا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي بين مدينة الحلة مركز بابل ومحافظة الديوانية.ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق السريع الرابط بين الحلة والديوانية انفجرت مستهدفة رتلا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي دون وقوع إصابات".وأضافت أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وجارٍ التحقيق لمعرفة ملابساته".