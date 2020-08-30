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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفجير يستهدف رتلًا لوجستيًا للتحالف الدولى بالعراق

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:26 ص
تفجير رتلًا
تفجير رتلًا
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أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية بأن تفجيرًا استهدف رتلًا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي بين مدينة الحلة مركز بابل ومحافظة الديوانية.

ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق السريع الرابط بين الحلة والديوانية انفجرت مستهدفة رتلا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي دون وقوع إصابات".

وأضافت أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وجارٍ التحقيق لمعرفة ملابساته".

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