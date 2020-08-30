أكرم حسنى يستلم النسخة النهائية لـ«العميل صفر»

قال الفنان أكرم حسني إنه تسلم النسخة النهائية من قصة وسيناريو فيلمه الجديد "العميل صفر".وأضاف حسني، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه عقد جلسة عمل مع المخرج محمد سامي والمؤلف وائل عبدالله بعد تسلم النسخة النهائية، استعدادًا لبدء التصوير خلال أيام بإذن الله."العميل صفر" بطولة أكرم حسني، وإنتاج أوسكار بيكتشرز، وتأليف وائل عبد الله، وإخراج محمد سامي.