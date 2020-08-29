أكرم حسنى يستعد لفيلم «العميل صفر» من إخراج محمد سامى

يستعد الفنان أكرم حسني لتصوير الفيلم السينمائي الجديد "العميل صفر" مع المخرج محمد سامي في أول تعاون بينهما.وقال أكرم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: نجهز لتحضيرات فيلم "العميل صفر" بعد استلام نسخة الفيلم النهائية والتصوير خلال أيام بإذن الله."العميل صفر" إنتاج أوسكار بيكتشرز تأليف وائل عبد الله إخراج محمد سامي دعواتكم.وآخر أعمال المخرج محمد سامي هو مسلسل البرنس الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين وعرض في السباق الرمضاني الماضي.