700 فرصة عمل جديدة من «القوى العاملة» للشباب

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 700 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الحراسة بمصر الجديدة، للشباب من 21 إلى 40 سنة.وتتضمن الوظائف المتاحة، 700 فرد أمن، وذلك لجميع المؤهلات، وبراتب ١٠٠٠ جنيه، بالإضافة إلى بدلات، وتوفير سكن للمغتربين.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 37 شارع روكسي، مصر الجديدة.