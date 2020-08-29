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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العمل الدولية» تحث العمال على ضرورة اتباع الإجراءات ضد كورونا

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:41 م
منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية
دعاء جابر
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دعت منظمة العمل الدولية، العمال في جميع ميادين العمل، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامات في مواقع العمل والإنتاج، والمواصلات، والحرص على النظافة العامة، والتباعد الاجتماعي.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حث المواطنين على ضرورة توخي الحذر خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أنه مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف، ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس، محذرًا من تزايد أعداد المصابين بكوفيد ـ 19.

وأكد "مدبولي" على أن التزايد الملحوظ في أعداد المصابين، خلال الفترة الأخيرة، قد يدفع الحكومة إلى الحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين بما يجنب مصر سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بشكل كبير كما حدث في بعض الدول.

وأعدت منظمة العمل الدولية، عددًا من المنشورات، أكدت على ضرورة اتباع عدد من الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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