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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التخطيط»: تدعيم قناطر إسنا بـ630 مليون جنيه

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:46 م
قناطر إسنا
قناطر إسنا
أميرة ممدوح
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ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع استكمال تدعيمات قناطر إسنا بتكلفة إجمالية قدرها 630 مليون جنيه فى غضون أربع سنوات.

وقالت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إن المشروع يستهدف استكمال تدعيمات قناطر إسنا وملحقاتها إطالة العمر الافتراضى لمنشأة قناطر إسنا فى ظل سعى وزارة الموارد المائية والرى للحفاظ على البنية الأساسية والتحتية لمنشآت الرى.

وأشارت الوزارة إلى أن حجم المخصصات التى رصدت للمشروع خلال العام المالى الماضى 2019- 2020 بلغت 31 مليون جنيه أنفق منها 21.8 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضى بمعدل إنفاق مالى سنوى 70%.

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