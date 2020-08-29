أحمد فوزي يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه «الحوت الأزرق» (صور)

احتفل المنتج الكبير أحمد فوزي، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "الحوت الأزرق"، وذلك بصحبة أبطال العمل، مساء اليوم، بسينما جالاكسي بالمنيل.وحرص على الحضور الموسيقار الكبير حلمي بكر، ويسرا المسعودي، وراندا البحيري، ونرمين ماهر، ومخرج العمل الفنان علاء مرسي، ومصمم الأزياء الشهير عبده بون سواريه ورجل الأعمال زكريا العشي وحرمه الإعلامية شذى شعبان، وأحمد الصباح، وإيهاب أباظة، والفنان عمرو يسري.