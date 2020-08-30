سعر اليورو اليوم الأحد 30-8-2020 فى البنوك المصرية
الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:12 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الأحد 30-8-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:
عالميًا، أكدت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن اليورو استطاع التغلب علي الدولار الأمريكي وإثبات مكانه في سوق العملة الأوروبية خلال الأشهر الماضية، مدعومًا بالمكاسب القوية التي حققها منذ شهر مارس الماضي، رغم أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.
وأوضحت الوكالة، أن المكاسب التي حققتها العملة الأوروبية الموحدة على مدار الستة أشهر الأخيرة قاربت نسبتها 12%، مستفيدة من خطة الدعم المالي التي أقرها الاتحاد الأوروبي في سبيل معالجة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن عمليات العزل والإغلاق، في وقت يتجه الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على المستويات المنخفضة لأسعار الفائدة، والتي من شأنها أضعاف قيمة الدولار.
وعلي المستوي المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري وفي بنك مصر إيران التنمية، مقابل تراجع اليورو أمام الجنيه في بنك عودة وبنك الكويت الوطني.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي ليسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ سعر اليورو أما الجنيه للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.93، أما بنك مصر إيران التنمية فسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.95، وفي البنك الأهلي اليوناني فسجل اليورو للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.87.
وفي بنك الاستثمار العربي تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.69 جنيه وللبيع 18.86، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.88.
كما سجل اليورو في بنك قناة السويس تراجعًا أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86.
عالميًا، أكدت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن اليورو استطاع التغلب علي الدولار الأمريكي وإثبات مكانه في سوق العملة الأوروبية خلال الأشهر الماضية، مدعومًا بالمكاسب القوية التي حققها منذ شهر مارس الماضي، رغم أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.
وأوضحت الوكالة، أن المكاسب التي حققتها العملة الأوروبية الموحدة على مدار الستة أشهر الأخيرة قاربت نسبتها 12%، مستفيدة من خطة الدعم المالي التي أقرها الاتحاد الأوروبي في سبيل معالجة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن عمليات العزل والإغلاق، في وقت يتجه الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على المستويات المنخفضة لأسعار الفائدة، والتي من شأنها أضعاف قيمة الدولار.
وعلي المستوي المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري وفي بنك مصر إيران التنمية، مقابل تراجع اليورو أمام الجنيه في بنك عودة وبنك الكويت الوطني.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سعر اليورو اليوم الأحد 30-8-2020 في البنوك المصرية
ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي ليسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ سعر اليورو أما الجنيه للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.93، أما بنك مصر إيران التنمية فسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.95، وفي البنك الأهلي اليوناني فسجل اليورو للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.87.
وفي بنك الاستثمار العربي تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.69 جنيه وللبيع 18.86، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.88.
أسعار اليورو اليومكما بلغ سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.85، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86.
كما سجل اليورو في بنك قناة السويس تراجعًا أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86.