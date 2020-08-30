سعر اليورو اليوم الأحد 30-8-2020 فى البنوك المصرية





سعر اليورو اليوم الأحد 30-8-2020 في البنوك المصرية

ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي ليسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ سعر اليورو أما الجنيه للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.93، أما بنك مصر إيران التنمية فسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.95، وفي البنك الأهلي اليوناني فسجل اليورو للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.87.



وفي بنك الاستثمار العربي تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.69 جنيه وللبيع 18.86، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.88.

أسعار اليورو اليوم كما بلغ سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.85، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86.



كما سجل اليورو في بنك قناة السويس تراجعًا أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86.

