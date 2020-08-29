«فرج»: اتحاد المقاولين مستمر في حل المشاكل مع الضرائب والأبنية التعليمية

أكد سعد فرج عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن لجان الاتحاد تقوم بدور فعال في توثيق الروابط مع أعضاء الاتحاد، والمساهمة في حل العديد من المشاكل والعقبات التي تواجه المقاولين، مشيرًا إلى أهمية عمل الدراسات اللازمة لتطوير المهنة، والاقتراحات المناسبة، لتعديل القوانين والتشريعات المرتبطة بأعمال قطاع المقاولات.وقال «فرج» إن الاتحاد سيعمل فى تلك الخطة على إعادة تشكيل بعض اللجان، بما يتوافق مع تحقيق أهداف الاتحاد، من اهتمام بالتدريب، والعلاقات الخارجية، علاوة على تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والإنسانية والصحية المتنوعة، وحل العديد من المشاكل التي تواجه المقاولين مع الجهات الحكومية، ومنها: مصلحة الضرائب، وهيئة الأبنية التعليمية، وشركات قطاع الأعمال العام، لافتًا إلى أن اتحاد المقاولين يعمل على تطوير اللجان بما يضمن تفعيل دورها فى إطار من التنسيق والتعاون والتكامل بينها.وأشار «فرج» إلى أن الاتحاد مستمر في مطالباته بمستحقات المقاولين، والتعويضات لدى جهات الإسناد حتى يتم صرفها، مضيفًا أن تأخر صرف مستحقات وتعويضات المقاولين تسببت في عجز المقاول عن استكمال المشروعات، وبالتالي توقع عليه غرامات تأخير دون سبب.