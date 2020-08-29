نجيب محفوظ: شخصية فهمي عبدالجواد كانت لشيخ معمّم من جيراننا

قال أديب نوبل نجيب محفوظ، إن ملهمه الأول في شخصية السيد فهمي عبدالجواد، إضافة إلى والده وأخيه هو في الحقيقة شيخ معمم من جيراننا.وأضاف محفوظ، في مقال على صفحات الهلال 1970: "إن صورة الشيخ المعمم كانت مليحة جدًا في الشكل والطول والضخامة والعرض، والقسوة في الأمر والنهي في البيت"، متابعًا: "كانت زوجته تشكو لأمي معاملة زوجها، وهو الذي زود وجداني ببذرة السيد فهمي عبدالجواد".جاء ذلك ردًا من محفوظ، على جزء من مقال كتبه رفيق صباه الدكتور أدهم رجب، على صفحات الهلال، وذكر فيه أن شقيق نجيب محفوظ، هو الملهم له لشخصية السيد فهمي عبدالجواد.