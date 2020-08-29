سيناريوهات ما بعد القبض على محمود عزت.. صراعات «الإخوان» تقودها إلى حل الجماعة

» قيادي سابق: تخبط وصراع داخل الجماعة.. والشخصيات المطروحة لخلافة "عزت" تشوبها تهم أخلاقية

» هشام النجار: على الجماعة إعلان حلها لإنقاذ جيل الشباب

» خبير أمني: القبض على "عزت" نهاية الجماعة في مصر

تعيش البقية المتبقية من أفراد جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، الآن، حالة من التخبط والصراع بعد القبض على القيادي محمود عزت الذي كان يمثل المرشد والقائد للجماعة؛ وفي هذا السياق ترصد "الدستور" السيناريوهات المطروحة داخل الجماعة الإرهابية بعد القبض على قياداتها.وقال القيادي الاخواني السابق، سامح عيد، إن جميع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية المعنية باتخاذ القرار موجودة الآن داخل السجون، ولن يستطيع إصدار أوامر، خاصة أن محمود عزت كان شخصية قيادية قوية وله قبول، ولم يعد أمام الجماعة سيناريوهات بديلة غير الإعلان عن الحل؛ خاصة أن الشخصيات المطروحة للتصعيد في الخلافة شخصيات ضعيفة وشباب الإخوان من جيل الوسط نالوها بالتجريح والاتهامات الأخلاقية.وأضاف عيد لـ"الدستور": "هناك صراع داخلي في التنظيم خارج مصر، على فكرة المنصب للبحث عن بديل لمحمود عزت خاصة أن البديل المتاح أمامهم، والمتمثل في إبراهيم منير الذي صدر بحقه قرار كنائب لمحمود عزت في ٢٠١٥، لا يحظى بشعبية وعليها العديد من التحفظات ولن يستطيع السيطرة على التموجات التي ظهرت مؤخرًا من جيل الشباب".وتابع القيادي الإخواني السابق:"الجماعة في مصر تدار بشكل لا مركزي لأن الأوضاع الأمنية لا تسمح لهم بالحركة، وبالتالي لن يستطيعوا التحرك بدون توجيهات من القيادات الموجودة في السجون، أو الشخصيات الموجودة في الخارج والتي لا تمثل توجيهاتها قيمة لهم لأنها فقدت شعبيتها".وأضاف عيد: "أطالب الجماعة الإرهابية بإعلان حل التنظيم لإنقاذ الشباب الصغير الذين تم تضليلهم واستنزاف عواطفهم، لأن بحل الجماعة لن يكون لهؤلاء الشباب تهمة ومن الممكن أن يخرجوا من السجون بهذه الخطوة".فيما قال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، هشام النجار، إن القبض على محمود عزت هو بمثابة صيد ثمين ينهي الوجود التنظيمي لجماعة الإخوان الإرهابية في القطر المصري، وبالتالي الخطوة التي يجب على الجماعة اتخاذها الآن هي حل نفسها؛ خاصة أنه لم يعد لديها أيًا من العوامل التي تدفعها إلى البقاء.وأضاف "النجار": "دائمًا ما كان يُنظر إلى محمود عزت على أنه عصى موسى، أو أشبه بما يمكن أن يحيى ويعايشه الإخوان في السنوات السبع الماضية، وبعد القبض عليه لم يعد لجماعة الأخوان أمل في ما يمكن صناعته من جديد".وعن سيناريوهات البقاء المتاحة أمام الجماعة الإرهابية، قال خبير الجماعات الإسلامية لـ"الدستور": "أيّ شخص آخر يمكن تصعيده في الفترة الحالية لن يروي ظمأ جماعة الإخوان الإرهابية، سواء من جيل الوسط أو من الأجيال التي يتم توظيفها مع مظلومية الجماعة؛ وبالتالي الأزمة في القطر المصري تعيش فترة فشلها الأخير، ولم يعد أمام الجماعة الآن إلا إعلان حلها أو تفكيكها في الداخل المصري، خاصة بعد ما آلت إليه الجماعة في هذه الفترة".وأوضح "النجار": "جماعة الإخوان الإرهابية في مرحلة البحث عن هوية جديدة، أو إعادة تعريف؛ هل هي حركة أو جماعة سياسية، وهذه الأسئلة تدار الآن بين أروقة الجماعة، وبالتالي هذا التيه في الهويات الذي تعاني منه الجماعة يجعلها مفككة ويشعلها الصراع من الداخل".من جهته قال الخبير الأمني ووكيل جهاز أمن الدولة السابق، فؤاد علام، إن القبض على محمود عزت بمثابة تقويض نهائي لتحركات الجماعة الإرهابية، وشل حركتها عن تنفيذ أي عمليات عدائية في الداخل المصري؛ لأن القيادي الإرهابي يمثل أهمية خاصة لدى الجماعة لكونه بمثابة المرشد العام لها، والمسؤول عن تنظيمها السري، والقبض عليه سيجعله يخضع لمحاكمة عادلة في ظل التهم والقضايا العديدة الموجهة إليه.ووصف "علام" القبض على محمود عزت بأنه نهاية للعمليات الإرهابية، ووجود الجماعة الإرهابية في مصر، مؤكدًا أنه لم يعد أمام الجماعة طريق سوى الإعلان الرسمي عن الحل والتفكيك، وعمل مراجعات فكرية تصحح من مسارها.وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض، أمس الجمعة، على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، مختبئًا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.