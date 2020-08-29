سيناريوهات ما بعد القبض على محمود عزت.. صراعات «الإخوان» تقودها إلى حل الجماعة

سيناريوهات ما بعد القبض على محمود عزت.. صراعات «الإخوان» تقودها إلى حل الجماعة
السبت 29/أغسطس/2020 - 11:32 م
كتبت - دعاء عبدالوهابطباعة
» قيادي سابق: تخبط وصراع داخل الجماعة.. والشخصيات المطروحة لخلافة "عزت" تشوبها تهم أخلاقية
» هشام النجار: على الجماعة إعلان حلها لإنقاذ جيل الشباب
» خبير أمني: القبض على "عزت" نهاية الجماعة في مصر
تعيش البقية المتبقية من أفراد جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، الآن، حالة من التخبط والصراع بعد القبض على القيادي محمود عزت الذي كان يمثل المرشد والقائد للجماعة؛ وفي هذا السياق ترصد "الدستور" السيناريوهات المطروحة داخل الجماعة الإرهابية بعد القبض على قياداتها.
وقال القيادي الاخواني السابق، سامح عيد، إن جميع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية المعنية باتخاذ القرار موجودة الآن داخل السجون، ولن يستطيع إصدار أوامر، خاصة أن محمود عزت كان شخصية قيادية قوية وله قبول، ولم يعد أمام الجماعة سيناريوهات بديلة غير الإعلان عن الحل؛ خاصة أن الشخصيات المطروحة للتصعيد في الخلافة شخصيات ضعيفة وشباب الإخوان من جيل الوسط نالوها بالتجريح والاتهامات الأخلاقية.
وأضاف عيد لـ"الدستور": "هناك صراع داخلي في التنظيم خارج مصر، على فكرة المنصب للبحث عن بديل لمحمود عزت خاصة أن البديل المتاح أمامهم، والمتمثل في إبراهيم منير الذي صدر بحقه قرار كنائب لمحمود عزت في ٢٠١٥، لا يحظى بشعبية وعليها العديد من التحفظات ولن يستطيع السيطرة على التموجات التي ظهرت مؤخرًا من جيل الشباب".
وتابع القيادي الإخواني السابق:"الجماعة في مصر تدار بشكل لا مركزي لأن الأوضاع الأمنية لا تسمح لهم بالحركة، وبالتالي لن يستطيعوا التحرك بدون توجيهات من القيادات الموجودة في السجون، أو الشخصيات الموجودة في الخارج والتي لا تمثل توجيهاتها قيمة لهم لأنها فقدت شعبيتها".
وأضاف عيد: "أطالب الجماعة الإرهابية بإعلان حل التنظيم لإنقاذ الشباب الصغير الذين تم تضليلهم واستنزاف عواطفهم، لأن بحل الجماعة لن يكون لهؤلاء الشباب تهمة ومن الممكن أن يخرجوا من السجون بهذه الخطوة".
فيما قال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، هشام النجار، إن القبض على محمود عزت هو بمثابة صيد ثمين ينهي الوجود التنظيمي لجماعة الإخوان الإرهابية في القطر المصري، وبالتالي الخطوة التي يجب على الجماعة اتخاذها الآن هي حل نفسها؛ خاصة أنه لم يعد لديها أيًا من العوامل التي تدفعها إلى البقاء.
وأضاف "النجار": "دائمًا ما كان يُنظر إلى محمود عزت على أنه عصى موسى، أو أشبه بما يمكن أن يحيى ويعايشه الإخوان في السنوات السبع الماضية، وبعد القبض عليه لم يعد لجماعة الأخوان أمل في ما يمكن صناعته من جديد".
وعن سيناريوهات البقاء المتاحة أمام الجماعة الإرهابية، قال خبير الجماعات الإسلامية لـ"الدستور": "أيّ شخص آخر يمكن تصعيده في الفترة الحالية لن يروي ظمأ جماعة الإخوان الإرهابية، سواء من جيل الوسط أو من الأجيال التي يتم توظيفها مع مظلومية الجماعة؛ وبالتالي الأزمة في القطر المصري تعيش فترة فشلها الأخير، ولم يعد أمام الجماعة الآن إلا إعلان حلها أو تفكيكها في الداخل المصري، خاصة بعد ما آلت إليه الجماعة في هذه الفترة".
وأوضح "النجار": "جماعة الإخوان الإرهابية في مرحلة البحث عن هوية جديدة، أو إعادة تعريف؛ هل هي حركة أو جماعة سياسية، وهذه الأسئلة تدار الآن بين أروقة الجماعة، وبالتالي هذا التيه في الهويات الذي تعاني منه الجماعة يجعلها مفككة ويشعلها الصراع من الداخل".
من جهته قال الخبير الأمني ووكيل جهاز أمن الدولة السابق، فؤاد علام، إن القبض على محمود عزت بمثابة تقويض نهائي لتحركات الجماعة الإرهابية، وشل حركتها عن تنفيذ أي عمليات عدائية في الداخل المصري؛ لأن القيادي الإرهابي يمثل أهمية خاصة لدى الجماعة لكونه بمثابة المرشد العام لها، والمسؤول عن تنظيمها السري، والقبض عليه سيجعله يخضع لمحاكمة عادلة في ظل التهم والقضايا العديدة الموجهة إليه.
ووصف "علام" القبض على محمود عزت بأنه نهاية للعمليات الإرهابية، ووجود الجماعة الإرهابية في مصر، مؤكدًا أنه لم يعد أمام الجماعة طريق سوى الإعلان الرسمي عن الحل والتفكيك، وعمل مراجعات فكرية تصحح من مسارها.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض، أمس الجمعة، على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، مختبئًا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.
» هشام النجار: على الجماعة إعلان حلها لإنقاذ جيل الشباب
» خبير أمني: القبض على "عزت" نهاية الجماعة في مصر
تعيش البقية المتبقية من أفراد جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، الآن، حالة من التخبط والصراع بعد القبض على القيادي محمود عزت الذي كان يمثل المرشد والقائد للجماعة؛ وفي هذا السياق ترصد "الدستور" السيناريوهات المطروحة داخل الجماعة الإرهابية بعد القبض على قياداتها.
وقال القيادي الاخواني السابق، سامح عيد، إن جميع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية المعنية باتخاذ القرار موجودة الآن داخل السجون، ولن يستطيع إصدار أوامر، خاصة أن محمود عزت كان شخصية قيادية قوية وله قبول، ولم يعد أمام الجماعة سيناريوهات بديلة غير الإعلان عن الحل؛ خاصة أن الشخصيات المطروحة للتصعيد في الخلافة شخصيات ضعيفة وشباب الإخوان من جيل الوسط نالوها بالتجريح والاتهامات الأخلاقية.
وأضاف عيد لـ"الدستور": "هناك صراع داخلي في التنظيم خارج مصر، على فكرة المنصب للبحث عن بديل لمحمود عزت خاصة أن البديل المتاح أمامهم، والمتمثل في إبراهيم منير الذي صدر بحقه قرار كنائب لمحمود عزت في ٢٠١٥، لا يحظى بشعبية وعليها العديد من التحفظات ولن يستطيع السيطرة على التموجات التي ظهرت مؤخرًا من جيل الشباب".
وتابع القيادي الإخواني السابق:"الجماعة في مصر تدار بشكل لا مركزي لأن الأوضاع الأمنية لا تسمح لهم بالحركة، وبالتالي لن يستطيعوا التحرك بدون توجيهات من القيادات الموجودة في السجون، أو الشخصيات الموجودة في الخارج والتي لا تمثل توجيهاتها قيمة لهم لأنها فقدت شعبيتها".
وأضاف عيد: "أطالب الجماعة الإرهابية بإعلان حل التنظيم لإنقاذ الشباب الصغير الذين تم تضليلهم واستنزاف عواطفهم، لأن بحل الجماعة لن يكون لهؤلاء الشباب تهمة ومن الممكن أن يخرجوا من السجون بهذه الخطوة".
فيما قال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، هشام النجار، إن القبض على محمود عزت هو بمثابة صيد ثمين ينهي الوجود التنظيمي لجماعة الإخوان الإرهابية في القطر المصري، وبالتالي الخطوة التي يجب على الجماعة اتخاذها الآن هي حل نفسها؛ خاصة أنه لم يعد لديها أيًا من العوامل التي تدفعها إلى البقاء.
وأضاف "النجار": "دائمًا ما كان يُنظر إلى محمود عزت على أنه عصى موسى، أو أشبه بما يمكن أن يحيى ويعايشه الإخوان في السنوات السبع الماضية، وبعد القبض عليه لم يعد لجماعة الأخوان أمل في ما يمكن صناعته من جديد".
وعن سيناريوهات البقاء المتاحة أمام الجماعة الإرهابية، قال خبير الجماعات الإسلامية لـ"الدستور": "أيّ شخص آخر يمكن تصعيده في الفترة الحالية لن يروي ظمأ جماعة الإخوان الإرهابية، سواء من جيل الوسط أو من الأجيال التي يتم توظيفها مع مظلومية الجماعة؛ وبالتالي الأزمة في القطر المصري تعيش فترة فشلها الأخير، ولم يعد أمام الجماعة الآن إلا إعلان حلها أو تفكيكها في الداخل المصري، خاصة بعد ما آلت إليه الجماعة في هذه الفترة".
وأوضح "النجار": "جماعة الإخوان الإرهابية في مرحلة البحث عن هوية جديدة، أو إعادة تعريف؛ هل هي حركة أو جماعة سياسية، وهذه الأسئلة تدار الآن بين أروقة الجماعة، وبالتالي هذا التيه في الهويات الذي تعاني منه الجماعة يجعلها مفككة ويشعلها الصراع من الداخل".
من جهته قال الخبير الأمني ووكيل جهاز أمن الدولة السابق، فؤاد علام، إن القبض على محمود عزت بمثابة تقويض نهائي لتحركات الجماعة الإرهابية، وشل حركتها عن تنفيذ أي عمليات عدائية في الداخل المصري؛ لأن القيادي الإرهابي يمثل أهمية خاصة لدى الجماعة لكونه بمثابة المرشد العام لها، والمسؤول عن تنظيمها السري، والقبض عليه سيجعله يخضع لمحاكمة عادلة في ظل التهم والقضايا العديدة الموجهة إليه.
ووصف "علام" القبض على محمود عزت بأنه نهاية للعمليات الإرهابية، ووجود الجماعة الإرهابية في مصر، مؤكدًا أنه لم يعد أمام الجماعة طريق سوى الإعلان الرسمي عن الحل والتفكيك، وعمل مراجعات فكرية تصحح من مسارها.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض، أمس الجمعة، على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، مختبئًا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.