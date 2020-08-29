100 ألف جنيه هدية لـ«طالب الفريسكا» من إحدى شركات الاتصالات

زف المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، هانى يونس، بشرى ثانية للشاب المكافح بائع الفريسكا والمتفوق فى الثانوية العامة إبراهيم عبدالناصر، بعد إعلان إحدى شركات الاتصالات، توفير كورسات علمية، ومستلزمات تعليمية، بمبلغ 100 ألف جنيه سنويًا للطالب المكافح.وكتب يونس، عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك"، اليوم السبت: "إدارة إحدى شركات الاتصالات قررت دعم الطالب المجتهد إبراهيم، بكورسات علمية، ومستلزمات تعليمية، وخلافه بمبلغ 100 ألف جنيه سنويًا".وقال يونس: "تم إرسال تليفون إبراهيم وخاله ووالده لها للتنسيق بهذا الشأن، مبروك يا أبو خليل، الباقى عليك يا بطل، إحنا مش عاوزين طبيب عادى، لا، إحنا عاوزين بروفيسور مجدى يعقوب جديد، مصر تستحق يا إبراهيم".