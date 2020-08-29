سكان الهرم وفيصل: انقطاع المياه منذ 4 أيام.. و«الجيزة»: بدء الضخ التدريجي

شكا سكان مناطق الهرم وفيصل وصفط اللبن من انقطاع المياه لمدة 4 أيام متواصلة دون سابق إنذار أو تحذير من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة.وقالت مروة عبد الكريم، إن انقطاع المياه بدأ من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الثلاثاء، واستمرت حتى الآن على مدار اليوم باستثناء ساعة يوميا بعد منتصف الليل وتكون ضعيفة خلالها وغير صالحة للشرب وتميل إلى اللون الأصفر، في الوقت الذي تحذر فيه وزارة الصحة من بدء انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا والذي يتطلب إجراءات وتدابير احترازية تعتمد بشكل مباشر على المياه.والتقط شحات خليل أطراف الحديث ليوضح أن أزمة انقطاع المياه في هذا التوقيت مضاعفة بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في الجو، حيث العطش السريع والحاجة إلى الاستحمام باستمرار.في السياق ذاته أوضح ماجد شعبان أن مشكلة انقطاع المياه قائمة باستمرار في بعض الأماكن بمنطقة فيصل حيث لا تصل إليها المياه إلا بعد منتصف الليل، مؤكدًا أنه تقدم بعدة شكاوى لكن دون جدوى.في المقابل أعلنت محافظة الجيزة أن انقطاع المياه يأتي بسبب حدوث كسر مفاجئ في خط مياه قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا، الخط المغذي للخزان الياباني بالرماية، بجوار مصرف زنين مما استلزم معه بناء شدادات خشبية لتقوية التربة تحسبًا لعدم حدوث أى إنهيارات أثناء العمل وهو ما يعكس حجم العمل والمجهودات المضاعفة التي تم تنفيذها لإصلاح الكسر.وأكدت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انتهت من أعمال الإصلاح وأعادت ضخ المياه للمناطق المتاثرة فى (صفط اللبن - كفرطهرمس - الطوابق - نهايات فيصل والهرم وغيرها).وأوضحت أن شركه المياه بدأت في إعادة ضخ المياه بالشبكات وجارى التحميل تدريجيا للوصول إلى الضغوط المطلوبة والطبيعية، لجميع المناطق المتأثرة.وأعربت محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي عن أسفها لتأخر الإصلاح نظرا للعطل الجسيم الخارج عن إرادتها.