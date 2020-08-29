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الثقافة

«ظنوا أنه قبطي».. كيف جنى اسم نجيب محفوظ على صاحبه؟

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:47 م
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
ايهاب مصطفى
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قال الدكتور أدهم رجب، أستاذ ورئيس قسم الطفيليات بقصر العيني، رفيق أديب نوبل نجيب محفوظ، في صباه إن اسم نجيب محفوظ جنى عليه، فقد حُرم من بعثة إلى فرنسا بسبب ذلك الاسم.

وأضاف رجب، في مقال نشره بمجلة الهلال عام 1970: "الاسم الكامل لنجيب محفوظ هو نجيب محفوظ عبدالعزيز السبيلجي، لكنه كان يوقع أوراقه الرسمية باسم نجيب محفوظ فحسب، وبسبب هذا الاسم أفلتت منه فرصة العمر باعتبار ما كان، لكن أعود فأقول الحمد لله، فلربما كان نجيب محفوظ سافر في بعثة الفلسفة تلك، باعتباره كان الثاني على الدفعة في قسم الفلسفة، لكان عاد متخصصًا ومبحرًا في الفلسفة، ولربما كان عاد أستاذًا فيها: «حينها مَن يدري، ربما كانت اهتماماته كلها قد تحولت عن الأدب».

أما القصة التي رواها محفوظ، بنفسه تعقيبًا على ما قاله الدكتور أدهم رجب: "كانت بعثتان وليس بعثة واحدة، بعثة في الفلسفة، وبعثة في اللغة الفرنسية، والسبب فعلا هو اسمي، والقصة أن السراي كانت تضطهد القباط لأنها كانت ترى أنهم عمد الوفد، وقد اشتبهوا في اسمي ظنًا منهم أنني قبطي، وكنت ثاني دفعتي وكان الأوّل قبطيًا، فقالوا (يكفي قبطي واحد)، وأخذوا الأول والثالث وتركوني، ولست حزينًا على ضياع بعثة الفلسفة، لكني كنت أتمنى لو أنني ذهبت إلى فرنسا في بعثة اللغة الفرنسية، كنت سأتجه بكليتي إلى ما اتجه إليه توفيق الحكيم في (زهرة العمر وعصفور من الشرق)، لكن الأقدار شاءت ألا أذهب".

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الثقافة

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