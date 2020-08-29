أبوالعينين يكرم «بائع الفريسكا» ويمنحه 10 آلاف جنيه

ومن جهته، قال إبراهيم عبدالناصر، طالب الثانوية العامة المتفوق الذي يبيع الفريسكا، إنه يعمل في تلك المهنة منذ أن كان في «رابعة ابتدائي»؛ موضحا أنه يعمل في الإجازة فقط.







قرر محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، تكريم الطالب إبراهيم عبدالناصر الشهير بـ«طالب الفريسكا»؛ وتقديم مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وشهادة تقدير لتفوقه في الثانوية العامة.وكان أبوالعينين أقام حفل تكريم لأوائل الثانوية الأزهرية والثانوية العامة وعددهم 87 طالبًا ومنح كل طالب منهم 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير، وأعلن أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» قرار النائب أبوالعينين بشأن طالب الفريسكا.وهنأ النائب أبوالعينين، أوائل الثانوية الأزهرية والعامة على تفوقهم رغم الظروف الصعبة التي مر بها الجميع بسبب انتشار فيروس كورونا.وأضاف: «أنا أيام الدراسة مبعملش حاجة خالص غير المذاكرة.. أنا مش من رواد السوشيال ميديا، بس دخلت على فيسبوك أيام كورونا؛ علشان أقرا الأخبار واتابع الدنيا».وأكد عبدالناصر أن من صور الفيديو الذي انتشر على السوشيال ميديا دكتور كان يبيع له الفريسكا؛ مرددا: «مفيش ورايا غير الدراسة».وأوضح أنه ووالده يعملان في بيع الفريسكا ووالدته ربة منزل؛ وأنه يرضى برزقه؛ متابعا: «أنا مش بشتغل عشان الفلوس، أنا بشتغل عشان أساعد أبويا، حتى لو بقيت دكتور.. والمنحة اللي جات من التعليم العالي؛ هي رزقي وأنا راضي بيه».