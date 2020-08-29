للمرة الثانية خلال أسبوع.. الموت يفجع سعد لمجرد

فجع الموت المطرب المغربي سعد لمجرد، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، بوفاة فرد آخر من أسرته.وأعلن لمجرد، اليوم السبت، وفاة عمه محمد لمجرد، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.وكتب سعد لمجرد لمتابعيه: "عمي محمد لمجرد، في ذمة الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم أغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله اللهم بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله اللهم دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله اللهم الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار".وتابع: "اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون".وكان سعد لمجرد أعلن، الاثنين الماضي، وفاة خالته، التي شارك صورة لها معه عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، وطلب من الجمهور الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.