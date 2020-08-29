محمد مستجاب: «قمر تعابثه الحور العين» نص مصري يحمل نكهة أبي

قال الروائي محمد محمد مستجاب عن فوزه بالجائزة الأولى لمسابقة توفيق بكار التونسية:"سعيد لأن الجائزة تحمل اسم الأديب الكبير توفيق بكار، وهو الرجل الذي ساهم في إنشاء الجامعة التونسية".أضاف مستجاب، لـ"الدستور": "سعيد أكثر لأن، هذه رابع جائزة أحصل عليها وتحمل اسم أديب كبير، فقد سبق لي أن فزت بجوائز إحسان عبد القدوس، وغسان كنفاني، وصبري موسى.وتابع مستجاب الصغير:"كان المفترض أن هناك حفلًا سيقام لتوزيع الجواز، لكن بسبب كورونا تم إلغاء الحفل، والاعتماد على النطق بالأسماء أونلاين:" في الجائزة تحدثوا عن نصي الفائز، والمعنون بـ"قمر تعابثه الحور العين"، وهو نص مصري خالص يحمل نكهة مستجاب الأب.والجائزة تحمل اسم الأديب والروائي التونسي الكبير توفيق بكار (1927 -2017)، الذي تخرج في أواخر الخمسينيات من جامعة السوربون، ويعد من مؤسسي الجامعة التونسية، كما تتلمذ على يديه أغلب أساتذة الحضارة العربية في تونس، وله إبداعات أدبية جمّة.