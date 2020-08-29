أبوهشيمة يهدي ياسمين صبري سيارة بـ10 ملايين جنيه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لتصريح تخليص جمركي لسيارة رولز رويس "كابروليه" باسم الفنانة ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري (ياسمين صبري) بتاريخ 19 أغسطس 2020.ويبلغ ثمن السيارة 6 ملايين و113 ألفا و545 جنيها، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بـ 3 ملايين و717 ألفا و137 جنيها مصريًّا.وتزوجت ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة في أبريل 2020، ويُعد آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" الذي عُرض رمضان الماضي.