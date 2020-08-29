محمد مستجاب يتوج بجائزة توفيق بكار للرواية العربية

ظهرت، مساء السبت، نتائج جائزة توفيق بكار التونسية للرواية العربية التي تنظمها جمعية ألق الثقافية وكانت نتائجها كالتالي.الجائزة الأولى كانت من نصيب الروائي المصري محمد محمد مستجاب عن رواية "قمر تعابثه الحور العين"، وفي المركز الثاني رواية "حب عتيق" للروائي على لفتة من العراق، وكان المركز الثالث من نصيب رواية "رسائل مهملة" للروائي المنوبي زيود (تونس).وجاءت في المركز الرابع رواية رجل الضفتين للروائية صفية قم من تونس، وجاء في المركز الخامس رواية "الطيف" للروائي حسن السالمي (تونس).يُذكر أن الجائزة تحمل اسم الأديب والروائي التونسي الكبير توفيق بكار (1927-2017)، الذي تخرج في أواخر الخمسينيات من جامعة السوربون، ويعد من مؤسسي الجامعة التونسية، كما تتلمذ على يديه أغلب أساتذة الحضارة العربية في تونس، وله إبداعات أدبية جمّة.