المخدرات والثروة دمرتا حياته.. هكذا أصبح نجم Home Alone في عمر الأربعين





احتفل ما كولي كولكين نجم الفيلم الشهير Home Alone أو "وحيد بالمنزل" بعيد ميلاده الأربعين منذ أيام، مما جعل الملايين ممن أحبوه في المنزل وحده يشعرون بالشيخوخة الشديدة.

كولي كولكين





وفي تصريحات صحفية لـ كولكين، أعترف أنه قضى شوطًا طويلاً من أيام تعاطيه للمخدرات، ففي عام 2012 ، تم تصويره وهو يبدو هزيلاً ومريضاً في الشارع، مما أثار مخاوف من أنه مدمن على الهيروين - لكن كولكين نفي وقتها ذلك.



وقال ماكولي كولكين: "لم أكن أتعاطى ستة آلاف حفنة من الهيروين كل شهر، وفقًا لما كان متداول عني لقد تم اتهامي بأنني أعاني من مشكلة مخدرات، ولكن لا شيء أبعد عن الحقيقة - المخدرات هي أسهل شيء قمت به في حياتي، التي شهدت الدمار والخراب" . وحسبما أفادت صحيفة " ذا ميرور" في تقرير لها اليوم، تقاعد الصبي ذو الشعر الأشقر بعد دوره في الفيلم الناجح Home Alone منذ سن 14عاما، ليعلن بعدها أنه دفع ثمنًا باهظًا للشهرة بعد أن تسببت ثروته في شقاق مدمر مع والديه واستمر في الإفراط في تناول المشروبات الكحولية والمخدرات وتحمل زواجًا فاشلاً، وخلافًا للقانون، ومأساة شخصية عميقة.وفي تصريحات صحفية لـ كولكين، أعترف أنه قضى شوطًا طويلاً من أيام تعاطيه للمخدرات، ففي عام 2012 ، تم تصويره وهو يبدو هزيلاً ومريضاً في الشارع، مما أثار مخاوف من أنه مدمن على الهيروين - لكن كولكين نفي وقتها ذلك.وقال ماكولي كولكين: "لم أكن أتعاطى ستة آلاف حفنة من الهيروين كل شهر، وفقًا لما كان متداول عني لقد تم اتهامي بأنني أعاني من مشكلة مخدرات، ولكن لا شيء أبعد عن الحقيقة - المخدرات هي أسهل شيء قمت به في حياتي، التي شهدت الدمار والخراب" .

كولي كولكين





وحسبما أفادت الصحيفة في تقريرها وصف بيلي هوبكنز، مدير اختيار الممثلين الذي منح الطفل النجم وظيفته الأولى، العائلة بأنها "عائلة بيفرلي هيلبيليز"، مشيرًا إلى أن ماكولي ولد في نيويورك في أغسطس 1980 ونشأ في شقة بغرفة نوم واحدة مع إخوته الستة، وشجعه والده "المندفع" كيت على البدء في التمثيل في سن الرابعة.



وكان اثنان من إخوة كولكن - كيران وروري - كان لهما أدوار البطولة في Home Alone أيضًا. وتابع "ما زلت أشرب نوعًا ما من المخدرات أنا أشرب وأدخن لأني أحب هذه الأشياء مثل الأصدقاء القدامى".وحسبما أفادت الصحيفة في تقريرها وصف بيلي هوبكنز، مدير اختيار الممثلين الذي منح الطفل النجم وظيفته الأولى، العائلة بأنها "عائلة بيفرلي هيلبيليز"، مشيرًا إلى أن ماكولي ولد في نيويورك في أغسطس 1980 ونشأ في شقة بغرفة نوم واحدة مع إخوته الستة، وشجعه والده "المندفع" كيت على البدء في التمثيل في سن الرابعة.وكان اثنان من إخوة كولكن - كيران وروري - كان لهما أدوار البطولة في Home Alone أيضًا.

كولي كولكين