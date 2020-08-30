رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المخدرات والثروة دمرتا حياته.. هكذا أصبح نجم Home Alone في عمر الأربعين

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:34 ص
كولي كولكين
كولي كولكين
منة سالم
طباعة
احتفل ما كولي كولكين نجم الفيلم الشهير Home Alone أو "وحيد بالمنزل" بعيد ميلاده الأربعين منذ أيام، مما جعل الملايين ممن أحبوه في المنزل وحده يشعرون بالشيخوخة الشديدة.

كولي كولكين
كولي كولكين
وحسبما أفادت صحيفة " ذا ميرور" في تقرير لها اليوم، تقاعد الصبي ذو الشعر الأشقر بعد دوره في الفيلم الناجح Home Alone منذ سن 14عاما، ليعلن بعدها أنه دفع ثمنًا باهظًا للشهرة بعد أن تسببت ثروته في شقاق مدمر مع والديه واستمر في الإفراط في تناول المشروبات الكحولية والمخدرات وتحمل زواجًا فاشلاً، وخلافًا للقانون، ومأساة شخصية عميقة.

وفي تصريحات صحفية لـ كولكين، أعترف أنه قضى شوطًا طويلاً من أيام تعاطيه للمخدرات، ففي عام 2012 ، تم تصويره وهو يبدو هزيلاً ومريضاً في الشارع، مما أثار مخاوف من أنه مدمن على الهيروين - لكن كولكين نفي وقتها ذلك.

وقال ماكولي كولكين: "لم أكن أتعاطى ستة آلاف حفنة من الهيروين كل شهر، وفقًا لما كان متداول عني لقد تم اتهامي بأنني أعاني من مشكلة مخدرات، ولكن لا شيء أبعد عن الحقيقة - المخدرات هي أسهل شيء قمت به في حياتي، التي شهدت الدمار والخراب" .
كولي كولكين
كولي كولكين
وتابع "ما زلت أشرب نوعًا ما من المخدرات أنا أشرب وأدخن لأني أحب هذه الأشياء مثل الأصدقاء القدامى".

وحسبما أفادت الصحيفة في تقريرها وصف بيلي هوبكنز، مدير اختيار الممثلين الذي منح الطفل النجم وظيفته الأولى، العائلة بأنها "عائلة بيفرلي هيلبيليز"، مشيرًا إلى أن ماكولي ولد في نيويورك في أغسطس 1980 ونشأ في شقة بغرفة نوم واحدة مع إخوته الستة، وشجعه والده "المندفع" كيت على البدء في التمثيل في سن الرابعة.

وكان اثنان من إخوة كولكن - كيران وروري - كان لهما أدوار البطولة في Home Alone أيضًا.
كولي كولكين
كولي كولكين
وفي سن العاشرة، كان كولكين مليونيراً في ذلك الوقت بعد أن كسب 70 ألف جنيه إسترليني للفيلم الأصلي و3 ملايين جنيه إسترليني للتكملة، لكن الأمور أصبحت فوضوية عندما انفصل والديه في عام 1995 وكانت هناك معركة حضانة استمرت عامين على الأطفال.

في ذلك الوقت، كان لدى كولكين ما يقرب من 13 مليون جنيه إسترليني في صندوقه الاستئماني وكان حريصًا على إبعادها عن والديه - وخاصة والده ليتمتع الصغير بأمواله التي دمرت حياته للأسوء .

موضوعات متعلقة

الباز يكشف سر غضب الرئيس خلال افتتاح المشروعات القومية اليوم

على رأسهم مرتضى.. إحالة 10 أسماء للجنة الانضباط باتحاد الكرة

بالشاكوش.. أمريكي يقتل زوجته المصرية لخلافات أسرية في سيوة

المتهمون باغتصاب فتاة فى التجمع ينكرون الجريمة: «إحنا من عائلات مرموقة»

الصور

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020

الحكومة تكافئ بائع الفريسكا بمنحة في «طب الإسكندرية»

على رأسهم مرتضى.. إحالة 10 أسماء للجنة الانضباط باتحاد الكرة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«إذا اقتنعت بعقله سأحب كرشه وصلعته».. اعترافات مديحة كامل عن الرجل

«فلّسنا في أول 7 شهور وشعرت معه بالجوع».. بدايات زواج جيهان بالرئيس السادات

«الغيرة الشديدة والعلقة الساخنة».. أسرار علاقة أنور وجدي وليلى مراد

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

نجم الساعة

الليلة.. عزة دياب تقرأ فصلًا من روايتها «لقاء» ببرنامج «اقرأ معانا»

منوعات

29 قتيلا و28 مصابا في انهيار مطعم بالصين

لقاحات الأنفلونزا تنقذ حياة مرضى قصور وظائف القلب

البنكرياس الاصطناعي آمن للأطفال مرضى السكر النمط الأول

بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدورى

مقالات الرأي
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
د.أحمد الخميسى
جون ميدلى يتصدى لنهب الفقراء
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
المزيد

الثقافة

الليلة.. القومية تغنى أعمال بليغ والموجى والأطرش بمسرح النافورة

التجريبى يهدى الدورة 27 لاسم «سناء شافع»

غدًا فاروق الباز يحاضر عن أسباب نجاح برنامج أبولو

«على الراعى فى الأدب والمسرح» ندوة بالأعلى للثقافة اليوم