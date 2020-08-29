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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أحمد الجارالله: الرئيس السيسي هبة مصر

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:29 م
أحمد الجارالله
أحمد الجارالله
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قال رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية عميد الصحافة الخليجية، أحمد الجارالله، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو هبة مصر، مؤكدا تساقط خصوم مصر على يديه.

وأضاف الجارالله في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" مساء السبت: "‏الرئيس السيسي، أهل مصر سعداء بكم مشاريعك العظيمة الأخيرة، أضَفت وأنت تفتتحها، إلى انتقال للمرحلة القادمة في خدمة مصر وشعبها، بتشدد مفعم بالجدية، أعلنت لشعب مصر أنك لن تتهاون مع المقصر في حق مصر، حتى أنت ستحاسب نفسك إذا قصرت، قلنا ونقول إنك هبة مصر، على يدك تساقط خصوم شعب مصر".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح صباح السبت عددا من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية.

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