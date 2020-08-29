تفاصيل اجتماع رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية مع قيادات التموين

قال حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إنه عقد لقاء مع أحمد مهدي مستشار وزير التموين، اليوم السبت، بشأن الخطابات التي أرسلتها الغرفة لوزارة التموين وللجهات المعنية ممثلة في شعبة المخابز والبقالين والمواد الغذائية، بحضور عماد حبيب وكيل أول وزارة التموين بكفر الشيخ ومحمد السيد رئيس شعبة المخابز بالغرفة وقيادات الوزارة.وأضاف عبدالغفار، في تصريح صحفي، أنه تم الاتفاق إعفاء البدالين التموينيين من غرامات الكمامات التي ضربت في أول يوليو الماضي.أما بالنسبة لمستحقاتهم المتأخرة لدي الوزارة، وأوضح أنه تم الاتصال بشركتي السلع وسمارت وتكليف مديرية التموين بالمتابعة لصرف المستحقات المتأخرة.وفيما يخص قطاع المخابز، لفت عبدالغفار إلى أنه بالنسبة لما حدث أول يوم في تطبيق تعديل منظومة الخبز سوف يتم تعديل وضع الأرصدة في المخابز بين المنظومة القديمة والجديدة من الأرصدة، موضحا أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين بمخاطبة هيئة التأمينات الاجتماعية على تقسيط المبالغ المستحقة على المخابز من أول يناير حتي أغسطس بداية تطبيق المنظومة الجديدة على أقساط بدون فوائد.ونوه بأنه تم تقديم مذكرة من شعبة المخابز بشأن لائحة الجزاءات المجحفة لأصحاب المخابز بالمنظومة الجديدة، وتم الوعد بدراستها من جديد من قبل وزارة التموين.كما أكد عبدالغفار أنه سوف يتم رفع محضر الاجتماع لوزير التموين للتصديق عليه، والعمل به ودراسة وإعادة النظر في بعض بنود المنظومة الجديدة التي يرى أصحاب المخابز استحالة تطبيقها لما فيها من أضرار جسيمة عليهم.