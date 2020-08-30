أحمد سعيد عبدالغنى يشوق الجمهور لـ«الوجه الآخر» (فيديو)

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شوّق الفنان أحمد سعيد عبدالغني جمهوره لمسلسل "الوجه الآخر" الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد المصري، ومن المفترض عرضه في الفترة المقبلة، ليكون ثاني بطولات الأخير في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، وهما من إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.ونشر أحمد سعيد عبدالغني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الفيديو الخاص ببرومو مسلسل "الوجه الآخر" عن قنوات العرض الخاص بالمسلسل وهي قناة "سي بي سي" وقناة "سي بي سي دراما".مسلسل "الوجه الآخر" إخراج سميح القاش، وبطولة ماجد المصرى نسرين طارفش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، ويتناول العدد العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.