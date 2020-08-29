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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا: 3 وفيات و65 إصابة جديدة بكورونا

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:23 م
كورونا في سوريا
كورونا في سوريا
وكالات
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ارتفع عدد وفيات كورونا في سوريا إلى 106 حالات، بعد الإعلان عن 3 وفيات اليوم السبت، وتسجيل 65 إصابة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة في البلاد ارتفع إلى 2628، بينها 599 حالة شفاء بعد تسجيل 15 حالة شفاء اليوم.

وحسب إحصاءات وزارة الصحة فقد تركز معظم الإصابات في دمشق التي تم فيها تسجيل 36 إصابة جديدة من أصل الإصابات المعلن عنها اليوم، تلتها مدينة حلب بـ17 إصابة، ثم اللاذقية بـ7 إصابات، فحماة بـ3 إصابات، وريف دمشق بإصابتين.

بينما توزعت الوفيات الثلاث على محافظات ريف دمشق، ودمشق، وحمص.

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