بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص فى انحراف أتوبيس سياحى بصحراوى بنى سويف

أصيب 7 أشخاص، اليوم السبت، فى حادث انحراف أتوبيس سياحى بطريق "الزعفرانة - بني سويف"، بعد بني سويف بحوالي 40 كيلو.وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين أحمد خالد جبر 25 سنة، عامل، ومقيم بمركز الواسطي مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسرى، محمود نبيل صلاح الدين 25 سنة، مقيم بمركز الواسطي مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري مع سحجات وكدمات بالجسم، محمد سيد علي 23 سنة، ومقيم بشارع البشري بمدينة بني سويف مصابا بكدمات وسحجات بالجسم.كما نقلت سيارات الإسعاف عبدالمعز نادي محمد 39 سنة، عامل، مركز ناصر مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمنى مع جرح قطعي بالرأس حوالي 3 سم، أحمد نادي إبراهيم 18 سنة، عامل، مقيم بمركز الواسطي، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، محمود سمير عبدالسلام 38 سنة، محاسب بشركة أدوية، مصابا بجرح بالركبة اليمني حوالي 2 سم، عبدالرحمن محمد جمال 24 سنة، ومقيم بمدينة بني سويف، مصابا بجرح قطعي بالرأس حوالي 3 سم.وتبين من المعاينة الأولية أن الأتوبيس تابع لإحدى الشركات وكانت الرحلة من محافظة بني سويف إلى البحر الأحمر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.