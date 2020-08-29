رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري
السبت 29/أغسطس/2020 - 10:12 م
الأهلي والمصري
عدسة: أحمد حسن
طباعة
موضوعات متعلقة
تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة
على رأسهم مرتضى.. إحالة 10 أسماء للجنة الانضباط باتحاد الكرة
السودان: لن نستمر في مفاوضات سد النهضة بالطريقة الحالية
بالشاكوش.. أمريكي يقتل زوجته المصرية لخلافات أسرية في سيوة
الصور
الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري
أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري
صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص
80 صورة من صلاة الجمعة
المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)
الأكثر قراءة
تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة
الحكومة تكافئ بائع الفريسكا بمنحة في «طب الإسكندرية»
السودان: لن نستمر في مفاوضات سد النهضة بالطريقة الحالية
تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني
المزيد
إنفوجراف
السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)
7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)
5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)
تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)
أيام زمان
«إذا اقتنعت بعقله سأحب كرشه وصلعته».. اعترافات مديحة كامل عن الرجل
«فلّسنا في أول 7 شهور وشعرت معه بالجوع».. بدايات زواج جيهان بالرئيس السادات
«الغيرة الشديدة والعلقة الساخنة».. أسرار علاقة أنور وجدي وليلى مراد
«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب
المزيد
نجم الساعة
أزمة الدبلومة الأمريكية «SAT» تعود إلى الساحة مجددًا.. و«التعليم»: الحل خلال 72 ساعة
منوعات
نفوق جماعي للفيلة في زيمبابوي
احذر.. كورونا قد يدخل بيتك «بطريقة لا تخطر على بال»
لقاحات الجهاز التنفسي تقلل من الوفيات الناجمة عن قصور القلب
علماء: النوم أثناء النهار يؤدى للموت
المزيد
مقالات الرأي
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
د.أحمد الخميسى
جون ميدلى يتصدى لنهب الفقراء
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
المزيد
الثقافة
«الاتجاهات الحديثة في المكتبات» على طاولة مكتبة القاهرة الكبرى الليلة
«القومي لثقافة الطفل» يقدم 3 عروض للأطفال عبر يوتيوب.. اليوم
عبده الزراع يكشف المشكلات التي تواجه كتّاب الأطفال
سالمينا الثقافي يناقش رواية «أفاعي الرفاعي».. الليلة
المزيد