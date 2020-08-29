خطوات إقامة دعوى نفقة بدون محامٍ

يستعرض «الدستور» خطوات إقامة دعوى نفقة بأنواعها دون اللجوء إلى توكيل محامٍ، تخفيفا على مرتادي محكمة الأسرة.الخطوات هي:_1- الذهاب إلى مكتب التسوية بمحكمة الأسرة التابع له محل إقامة الزوجة الحالى ويتم سحب استمارات طلب التسوية، وهى موجودة دون رسوم فى مكتب التسوية ويتم ملئها بمعرفة الموظف المختص.2 _ يتم إرفاق المستندات الآتية في استمارة مكتب التسويات:_ صورة ضوئية من وثيقة زواج الطالبة._ صورة ضوئية من شهادات ميلاد الصغار._ أى مستندات تفيد دخل الزوج كمفردات مرتبه أو أملاك إذا كان من ذوى الأملاك._ إشهار طلاق الطالبة (فى حالة نفقة الصغار فقط).3 _ يحدد الموظف المختص جلسة تسوية ويسلم الزوجة إعلان يرسل عن طريق الخطاب المسجل ويقدم فى الجلسة المحددة من قبل مكتب التسوية.4_ تحضر الزوجة جلسة التسوية وتقدم مايفيد إرسال خطاب مكتب التسوية عن طريق البريد ويقوم كلا من الاخصائيين النفسى والاجتماعى بالاستماع إلى الزوجة عن طلبها سواء نفقة أو نفقة صغار.5_ فى حالة حضور الزوج يتم التوصل إلى تسوية بين الزوج والزوجة وعرض الصلح بينهما.6_ في حالة فشل مكتب التسوية فى مساعيه:تلجأ الزوجة إلى رفع دعوى نفقة زوجية بعد 15 يوما من تاريخ تقديم التسوية ويتم إرفاق عريضة بطلبات الزوجة وشرح دعواها، ويتم أخذ معلومات من مكتب التسوية ما يفيد لجوء الزوجة إلى مكتب التسوية قبل رفع الدعوى.7_ تذهب الزوجة إلى قلم الحاسب الآلي لاستيفاء الأوراق وتجهيز عريض الدعوى والمستندات المؤيدة لأقوالها ليتم تحديد جلسة عن طريق الحاسب الآلى، ويتم ختم العريضة من قبل رئيس القلم بعد قيدها وتحديد جلستها وتقوم الزوجة بإعلان الزوج بعريضة الدعوى عن طريق المحضرين التابعين لمحل إقامة الزوج وتقدم أصل العريضة بأول جلسة.8 _ في حالة عدم حضور الزوج يؤجل رئيس المحكمة الدعوى لإعادة الإعلان.9_ فى حالة عدم حضور الزوج أو وكيله يتم التحري عن دخل الزوج وتؤجل لجلسة أخرى، وبعد ذلك إذا ورد التحرى والإعلان يتم حجز الدعوى للحكم ويصدر فيها الحكم بطلبات المدعية.