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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يوجه بإخلاء المباني الخطرة حفاظًا على المواطنين

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:10 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على مراجعة كافة بالوعات الصرف والتنسيق بين شركات الري والمياه والكهرباء لعمل الوصلات الكهربائية الخاصة بمحطات الصرف الصحي، وإصلاح وصيانة كافة المعدات استعدادا لموسم الشتاء، موجها بسرعة شراء المواتير الخاصة بشفط وطرد المياه، استعدادا لحدوث أي كوارث تحدث خلال فصل الشتاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي ترأسه محافظ الغربية، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن والأحياء على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الغربية تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية استعدادا لاحتمال موجة ثانية لفيروس كورونا، موجها بالمتابعة المستمرة على الأماكن التي يوجد بها تجمعات والتي تقدم خدمات، والمداومة على عملية تطهير الشوارع والمساجد والميادين والبنوك وأي مواقع بها تجمعات.

وناقش الاجتماع القرارات الخاصة بالمباني التي تسبب خطرا داهما، حيث تم استعراض عدد المباني التي تم إزالتها لخطورتها على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأصدر المحافظ توجيهات مشددة بإخلاء المباني التي تسبب خطرا على المواطنين فورا، وتوفير أماكن للسكن لهم، والتواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير سكن لسكان المباني الخطرة.

كما تم مناقشة ما تم تحقيقه في الموجة 16 لتقنين أراضي الدولة.

ووجه المحافظ بالمرور المستمر على الشوارع ورفع الإشغالات، وفرض الغرامات اللازمة على المخالفين وعدم السماح بوجود أي إشغالات.

وخلال الاجتماع طالب المحافظ رؤساء المدن والأحياء بمراجعة الشوارع التي يتم رصفها، وإدراج الشوارع الحيوية لرصفها وتكون لها الأولوية في الرصف.

كما وجه أيضا بعمل الدراسة اللازمة لكورنيش كفر الزيات؛ ليتم إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية 2020/2021 لتطويره وتجميله.

وفي نهاية الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المدن والأحياء آخر المستجدات بملف التصالح في مخالفات البناء وما تم تحقيقه، كما تم استعراض المشكلات التي تواجههم مع شركات إصلاح المعدات لإزالتها والعمل على تقديم الدعم اللازم لسرعة الانتهاء من إصلاح كافة المعدات، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وخاصة النظافة والإشغالات، مع الحفاظ على نظافة الشوارع على مستوى المحافظة.

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