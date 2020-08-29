«العربية للسياحة» تعلن تحقيق 40% من أهدافها

قال شريف فتحي الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة بمقر جامعة الدول العربية، إن المنظمة أصدرت العديد من التقارير والتحاليل البيانية والتوصيات التي تم رفعها للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذى عقد في يونيو الماضى وتم اعتمادها.وأوضح خلال لقائه بالسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن المنظمة وضعت خطة لتنفيذ دوراتها بشكل دورى بهدف تدريب ١٠ آلاف حتى نهاية ٢٠٢٠، مؤكدا أنها حققت ٤٠% من هدفها حيث إنها أنهت دورتها الرابعة منذ يومين بحضور ١٥٠٠ متدرب بإجمالى 4 آلاف متدرب.وأشار شريف فتحي إلى أن المنظمة تعتبر الذراع الفنية للمجلس الوزارى العربي للسياحة والجهة المعنية بتنفيذ قراراته لكل ما يخدم التعاون العربي المشترك فى المجال السياحي، وتمثل قطاعا كبيرا يستقطب إيرادات من السياحة تعتبر مصدرا كبيرا وأساسيا للدخل القومي في العديد من بلادنا العربية.من جهة أخرى، أبدى السفير كمال حسن دعمه للمنظمة وثمن المجهود التي تقوم به لتنمية وتطوير السياحة في الوطن العربي.