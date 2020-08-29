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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: دودة الحشد الخريفية تتواجد في 4 محافظات

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:01 م
دودة الحشد الخريفية
دودة الحشد الخريفية
عبدالناصرمحمد
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كشف الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، أن إجراءات الفحص والمراقبة لحقول الزراعات الصيفية هذا الموسم، أكدت أن دودة الحشد الخريفية تتواجد في محافظات أسوان والأقصر وقنا و6 مراكز بمحافظة سوهاج، وبزيادة 3 مراكز عن العام الماضي، مشيرا إلى أن الإصابة بالآفة في حقول الذرة بنسبة لا تتجاوز 5٪.

وقال "عبدالمجيد" في تصريحات لـ"الدستور" إنه لم يتم رصد دودة الحشد في محاصيل أخرى خلال محصول الذرة حتى الآن، ويتم اتخاذ التدابير اللازمة من من جميع أجهزة الوزارة لمكافحة الآفة لمنع انتشارها والحد من أضرارها، إلى جانب الجهود الحالية لمواجهة الآفة من (الزراعة والفاو)، بالإضافة إلى الجهود الرسمية لأجهزة الوزارة من مكافحة وإرشاد والممتدة من العام السابق حتى اليوم، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة الفاو بالقاهرة لمواجهة هذه الحشرة والحد من انتشارها وأضرارها.

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