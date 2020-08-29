نجيب محفوظ يرد على مقال رفيق عمره: «فضحني الدكتور أدهم»

قال الدكتور أدهم رجب، أستاذ ورئيس قسم الطفيليات بقصر العيني، رفيق أديب نوبل نجيب محفوظ في صباه إن نجيب محفوظ كان ابن نكتة، وكان في شهر رمضان يصحبنا إلى مقهى الفيشاوي القديم أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات حيث كان هناك أولاد نكتة محترفون يتصايحون بالنكات الجنسية السافرة ويا ويل مَن يستلمون "قافيته".أضاف رجب، في مقال له نشره بمجلة الهلال عام 1970:" كان نجيب محفوظ يتصدى لهم، ويفعل ذلك بمقدرة غريبة على توليد الأفكار وتخليقها، بنكت تجعلهم أضحوكة الجميع، وكان له صوت جهوري وخارق في سرعة ابتداع الفكرة.وتابع "كان محفوظ يتصدى لعشرين شخصًا دفعة واحدة بالنكتة تلو النكتة فيُسكتهم جميعًا، وكنا نحن رفقاء الصبا ننقلب "مطبّباتية" له، فإذا بخصومه ينضمون إلينا، ويصبحون هم الآخرون "مطبباتية" له، كان رجلا جبارًا في النكتة إلى حد أنه كان يضحك خصومه على أنفسهم.وفي تعليق على ما كتبه أدهم رجب قال نجيب محفوظ: "فضحني أدهم.. لكن هذا حدث بالفعل".