رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

نجيب محفوظ يرد على مقال رفيق عمره: «فضحني الدكتور أدهم»

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:13 م
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
ايهاب مصطفى
طباعة
قال الدكتور أدهم رجب، أستاذ ورئيس قسم الطفيليات بقصر العيني، رفيق أديب نوبل نجيب محفوظ في صباه إن نجيب محفوظ كان ابن نكتة، وكان في شهر رمضان يصحبنا إلى مقهى الفيشاوي القديم أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات حيث كان هناك أولاد نكتة محترفون يتصايحون بالنكات الجنسية السافرة ويا ويل مَن يستلمون "قافيته".

أضاف رجب، في مقال له نشره بمجلة الهلال عام 1970:" كان نجيب محفوظ يتصدى لهم، ويفعل ذلك بمقدرة غريبة على توليد الأفكار وتخليقها، بنكت تجعلهم أضحوكة الجميع، وكان له صوت جهوري وخارق في سرعة ابتداع الفكرة.

وتابع "كان محفوظ يتصدى لعشرين شخصًا دفعة واحدة بالنكتة تلو النكتة فيُسكتهم جميعًا، وكنا نحن رفقاء الصبا ننقلب "مطبّباتية" له، فإذا بخصومه ينضمون إلينا، ويصبحون هم الآخرون "مطبباتية" له، كان رجلا جبارًا في النكتة إلى حد أنه كان يضحك خصومه على أنفسهم.

وفي تعليق على ما كتبه أدهم رجب قال نجيب محفوظ: "فضحني أدهم.. لكن هذا حدث بالفعل".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تكافئ بائع الفريسكا بمنحة في «طب الإسكندرية»

غرق طفل في حمام سباحة فندق بالغردقة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

السيسى يثمن وعى المصريين بأزمتى سد النهضة وليبيا: وهذا طلبى من الشباب

الصور

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

الأكثر قراءة

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

الحكومة تكافئ بائع الفريسكا بمنحة في «طب الإسكندرية»

السودان: لن نستمر في مفاوضات سد النهضة بالطريقة الحالية

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«إذا اقتنعت بعقله سأحب كرشه وصلعته».. اعترافات مديحة كامل عن الرجل

«الغيرة الشديدة والعلقة الساخنة».. أسرار علاقة أنور وجدي وليلى مراد

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

نجم الساعة

أزمة الدبلومة الأمريكية «SAT» تعود إلى الساحة مجددًا.. و«التعليم»: الحل خلال 72 ساعة

منوعات

نفوق جماعي للفيلة في زيمبابوي

احذر.. كورونا قد يدخل بيتك «بطريقة لا تخطر على بال»

لقاحات الجهاز التنفسي تقلل من الوفيات الناجمة عن قصور القلب

علماء: النوم أثناء النهار يؤدى للموت

مقالات الرأي
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
د.أحمد الخميسى
جون ميدلى يتصدى لنهب الفقراء
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
المزيد

الثقافة

«الاتجاهات الحديثة في المكتبات» على طاولة مكتبة القاهرة الكبرى الليلة

«القومي لثقافة الطفل» يقدم 3 عروض للأطفال عبر يوتيوب.. اليوم

عبده الزراع يكشف المشكلات التي تواجه كتّاب الأطفال

سالمينا الثقافي يناقش رواية «أفاعي الرفاعي».. الليلة