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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهمين بقتل محاسب بعد سرقته بالإكراه للجنايات

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:48 م
نيابة
نيابة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام، اليوم السبت، بإحالة المتهمين بقتل محاسب بعد سرقته بالإكراه بمدينة السلام لمحكمة الجنايات.

ووجهت النيابة للمتهمين "حمدى. م، كريم.ز" عاطلين، بتهمة التعدى على المجنى عليه "عبدالعظيم.م" محاسب بشركة مقاولات بسلاح أبيض بعد سرقته بالإكراه بمدينة السلام.

وذكر قرار الإحالة اعتراف المتهمين الذين أقروا بمراقبتهم للمجنى عليه، والتأكد من حمله لمبالغ مالية وعودته لمحل سكنه فى أوقات متأخرة من الليل.

كما أقروا بانتظارهم للمجنى عليه وسرقة مبلغ ٥٤٠٠ جنيه منه بالإكراه وهاتف محمول وجهاز لاب توب، ثم قاموا بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض حتى لا يقوم بملاحقتهم وتفاجأوا بخبر وفاته صباح اليوم التالى.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بوصول "عبدالعظيم.م" محاسب به طعنة بمنطقة البطن، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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