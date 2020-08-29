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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط رجل أعمال «سوري» مطلوب بأحكام لصالح عمال بالعاشر

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:38 م
ضبط رجل أعمال
ضبط رجل أعمال
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على رجل أعمال، سوري الجنسية، لتنفيذ أحكام ضده صادرة لصالح عدد من العمال بإحدى الشركات في مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بالحصول على مستحقاتهم المالية، بعد فصلهم من الشركة المملوكة للمتهم.

وكان اثنان من العمال بشركة للأدوات الكتابية في العاشر من رمضان، ناشدا وزارة الداخلية ضبط صاحب الشركة، لتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحهما بالحصول على تعويض مالي، بعد فصلهما تعسفيًا منذ سبتمبر 2016، وحكم قضائي آخر بالحبس ضد صاحب الشركة، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الأول، وصدور حكمين ضده، أحدهما بالحبس لمدة عام، وآخر لمدة 6 أشهر.

وأصدرت مديرية أمن القاهرة توجيهات إلى قسم شرطة مصر الجديدة، محل إقامة المتهم، للقبض على رجل الأعمال لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، وعلى الفور تم توجيه مأمورية لضبطه والتحفظ عليه لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تبين أنه صادر ضده عدة أحكام أخرى.

ووجه العمال الشكر لوزارة الداخلية وضباط مديرية أمن القاهرة، لسرعة استجابتهم مع الشكوى، والقبض على رجل الأعمال، بما يضمن حصولهم على حقوقهم وفقًا للقانون.

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