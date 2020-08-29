رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«آثار الإسكندرية» توضح حقيقة هدم مبنى رويال هاوس بالمنتزه

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:56 م
آثار الإسكندرية
آثار الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن منطقة حدائق قصر المنتزه بالإسكندرية، تزهو بالعديد من المباني التاريخية الأثرية والمسجلة ضمن عداد الآثار الإسلامية، والتابعة لوزارة السياحة والآثار، ومنها: طاحونة هواء المنتزه التي ترجع لعصر محمد علي وقَصر السلاملك وملحقاته وجدار السينما، وتم تدشينهما في عهد الخديو عباس حلمي الثاني، وكذلك قصر الحرملك الذي تم تشييده في عهد الملك فؤاد الأول.

وأضاف متولي، لـ"الدستور"، أنه فيما يخص ما أثير على مواقع التواصل بشأن هدم مبنى رويال هاوس، أكد أن المبنى سبق معاينته من قبل منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، واتضح من المعاينة أنه مبنى غير أثري وبنى على شكل المباني التراثية بالمنتزه وغير مسجل في عداد الآثار الإسلامية بمحافظة الإسكندرية، ولا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

كما أعلنت وزارة السياحة والآثار، في بيان، أن مبنى رويال هاوس حديث وغير أثري، وذلك ردًا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل عن هدم المبنى المعروف باسم رويال هاوس بحدائق المنتزه.

كما أكد الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن المبنى ليس أثرًا إنما حديث وغير مسجّل في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، مشيرًا إلى أن المبنى تم تدشينه على نفس شكل المباني الموجودة بحدائق المنتزه.

موضوعات متعلقة

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

قصة محمد خالد.. شاب تنبأ بموته.. وأصدقاؤه: «كسرتنا يا صاحبى»

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

الصور

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

الأكثر قراءة

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

على رأسهم مرتضى.. إحالة 10 أسماء للجنة الانضباط باتحاد الكرة

المتهمون باغتصاب فتاة فى التجمع ينكرون الجريمة: «إحنا من عائلات مرموقة»

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«إذا اقتنعت بعقله سأحب كرشه وصلعته».. اعترافات مديحة كامل عن الرجل

«الغيرة الشديدة والعلقة الساخنة».. أسرار علاقة أنور وجدي وليلى مراد

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

نجم الساعة

بالأرقام.. كيف تحول كورونا إلى «نعمة» للزراعة المصرية؟

منوعات

نفوق جماعي للفيلة في زيمبابوي

احذر.. كورونا قد يدخل بيتك «بطريقة لا تخطر على بال»

لقاحات الجهاز التنفسي تقلل من الوفيات الناجمة عن قصور القلب

علماء: النوم أثناء النهار يؤدى للموت

مقالات الرأي
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
د.أحمد الخميسى
جون ميدلى يتصدى لنهب الفقراء
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
المزيد

الثقافة

«إنسان ضل الطريق» يضع روشتة لمشاكل الشباب بـ 18 قصة حقيقية

الحديني يخوض تجربة قصيدة النثر بـ«ظل يرتسم علي المياه البعيدة»

خزعل الماجدى يكشف سر تشويه «الحضارة البابلية»

أغنية الفرح