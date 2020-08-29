«آثار الإسكندرية» توضح حقيقة هدم مبنى رويال هاوس بالمنتزه

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن منطقة حدائق قصر المنتزه بالإسكندرية، تزهو بالعديد من المباني التاريخية الأثرية والمسجلة ضمن عداد الآثار الإسلامية، والتابعة لوزارة السياحة والآثار، ومنها: طاحونة هواء المنتزه التي ترجع لعصر محمد علي وقَصر السلاملك وملحقاته وجدار السينما، وتم تدشينهما في عهد الخديو عباس حلمي الثاني، وكذلك قصر الحرملك الذي تم تشييده في عهد الملك فؤاد الأول.وأضاف متولي، لـ"الدستور"، أنه فيما يخص ما أثير على مواقع التواصل بشأن هدم مبنى رويال هاوس، أكد أن المبنى سبق معاينته من قبل منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، واتضح من المعاينة أنه مبنى غير أثري وبنى على شكل المباني التراثية بالمنتزه وغير مسجل في عداد الآثار الإسلامية بمحافظة الإسكندرية، ولا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.كما أعلنت وزارة السياحة والآثار، في بيان، أن مبنى رويال هاوس حديث وغير أثري، وذلك ردًا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل عن هدم المبنى المعروف باسم رويال هاوس بحدائق المنتزه.كما أكد الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن المبنى ليس أثرًا إنما حديث وغير مسجّل في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، مشيرًا إلى أن المبنى تم تدشينه على نفس شكل المباني الموجودة بحدائق المنتزه.